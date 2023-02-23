Кондратьева - Синицына Анастасия Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти01.01.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Иван Кондратьевич
Дочь: Наталья Синицына
Отец ребёнка: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Иван Кондратьевич
Сын: Кондратьев - Синицын Ераст Иванович
Отец ребёнка: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Иван Кондратьевич
Дочь: Безрукова Александра Синицына
Отец ребёнка: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Иван Кондратьевич
Дочь: Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Иван Кондратьевич
Сын: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Георгий Иванович
Отец ребёнка: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Иван Кондратьевич
Сын: Кондратьев - Синицын Агап Иванович
Отец ребёнка: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Иван Кондратьевич
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Иван Кондратьевич