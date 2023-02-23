Кондратьева - Синицына Анастасия Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева - Синицына Анастасия Сидоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

01.01.1904

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

мещанка
Рождение ребёнка
11.10.1851

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Иван Кондратьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.08.1855

Дочь: Наталья Синицына

Отец ребёнка: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Иван Кондратьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Кондратьев - Синицын Ераст Иванович

Отец ребёнка: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Иван Кондратьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Безрукова Александра Синицына

Отец ребёнка: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Иван Кондратьевич

г. Хвалынск
Рождение ребёнка
18.06.1862

Дочь: Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Иван Кондратьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.01.1863

Сын: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Георгий Иванович

Отец ребёнка: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Иван Кондратьевич

г. Хвалынск
Рождение ребёнка
07.03.1871

Сын: Кондратьев - Синицын Агап Иванович

Отец ребёнка: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Иван Кондратьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.06.1872

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Иван Кондратьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Иван Кондратьевич

Смерть
01.01.1904
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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