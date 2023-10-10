Кондратьев - Синицын Ераст Иванович
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Иван Кондратьевич
Бракосочетание
15.?.1876
Рождение ребёнка
08.12.1877
Дочь: Варвара Ерастовна
Мать ребёнка: Кондратьева - Синицына Соломония Томбасова
Рождение ребёнка
21.05.1879
Рождение ребёнка
12.07.1880
Дочь: Марина Ерастовна
Мать ребёнка: Кондратьева - Синицына Соломония Томбасова
Рождение ребёнка
04.09.1881
Город Хвалынск , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1884
Рождение ребёнка
06.06.1887
Дочь: Акилина Ерастовна
Мать ребёнка: Кондратьева - Синицына Соломония Томбасова
Рождение ребёнка
01.11.1888
Рождение ребёнка
15.06.1891
Дочь: Акилина Ерастовна
Мать ребёнка: Кондратьева - Синицына Соломония Томбасова
Рождение ребёнка
28.05.1892
Дочь: Феодосия Ерастовна
Мать ребёнка: Кондратьева - Синицына Соломония Томбасова
Рождение ребёнка
16.05.1895
Дочь: Андреева Гликерия Синицына
Мать ребёнка: Кондратьева - Синицына Соломония Томбасова
Рождение ребёнка
16.08.1899
Смерть
Неизвестно