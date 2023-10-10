Кондратьев - Синицын Ераст Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьев - Синицын Ераст Иванович

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1822 г.р.

Мать

1830 г.р.

Жена

1855 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Иван Кондратьевич

Мать: Кондратьева - Синицына Анастасия Сидоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
15.?.1876

Жена: Кондратьева - Синицына Соломония Томбасова

Рождение ребёнка
08.12.1877

Дочь: Варвара Ерастовна

Мать ребёнка: Кондратьева - Синицына Соломония Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.05.1879

Сын: Кондратьев - Синицын Иван Ерастович

Мать ребёнка: Кондратьева - Синицына Соломония Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.07.1880

Дочь: Марина Ерастовна

Мать ребёнка: Кондратьева - Синицына Соломония Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.09.1881

Сын: Кондратьев - Синицын Иван Ерастович

Мать ребёнка: Кондратьева - Синицына Соломония Томбасова

Город Хвалынск , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1884

Сын: Кондратьев - Синицын Захар Ерастович

Мать ребёнка: Кондратьева - Синицына Соломония Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.06.1887

Дочь: Акилина Ерастовна

Мать ребёнка: Кондратьева - Синицына Соломония Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1888

Сын: Кондратьев - Синицын Павел Ерастович

Мать ребёнка: Кондратьева - Синицына Соломония Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.06.1891

Дочь: Акилина Ерастовна

Мать ребёнка: Кондратьева - Синицына Соломония Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.05.1892

Дочь: Феодосия Ерастовна

Мать ребёнка: Кондратьева - Синицына Соломония Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.05.1895

Дочь: Андреева Гликерия Синицына

Мать ребёнка: Кондратьева - Синицына Соломония Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.08.1899

Сын: Кондратьев - Синицын Иван Ерастович

Мать ребёнка: Кондратьева - Синицына Соломония Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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