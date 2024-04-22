Черносвитова (Хижнякова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черносвитова (Хижнякова) Мария Васильевна

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Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

29.06.1875

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.03.1900

Сын: Черносвитов Борис Владимирович

Отец ребёнка: Черносвитов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
12.06.1902

Сын: Черносвитов Лев Владимирович

Отец ребёнка: Черносвитов Владимир Николаевич

Полтава, Полтавська область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1970
Похороны
Неизвестно
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