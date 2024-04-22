Черносвитова (Хижнякова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения29.06.1875
Дата смерти1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1875
Рождение ребёнка
13.03.1900
Сын: Черносвитов Борис Владимирович
Отец ребёнка: Черносвитов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
12.06.1902
Сын: Черносвитов Лев Владимирович
Отец ребёнка: Черносвитов Владимир Николаевич
Полтава, Полтавська область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1970
Похороны
Неизвестно