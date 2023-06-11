Наулайнен Елена Адамовна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Наулайнен Адам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: не указан