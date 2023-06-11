Наулайнен Елена Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наулайнен Елена Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Наулайнен Адам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: не указан

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