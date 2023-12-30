Яценко Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1977
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1977
Отец: Яценко Николай Николаевич
Мать: Яценко Алла Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яценко Наталья Леонидовна
Рождение ребёнка
09.08.2007 ст.
Дочь: Яценко (Яценко) Алиса Алексеевна
Мать ребёнка: не указана