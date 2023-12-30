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Яценко Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1977

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1977

Отец: Яценко Николай Николаевич

Мать: Яценко Алла Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яценко Наталья Леонидовна

Рождение ребёнка
09.08.2007 ст.

Дочь: Яценко (Яценко) Алиса Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

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