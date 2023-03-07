с. Дворянская Терешка Степан Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1873
Дочь: Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Агриппина Николаевна
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.06.1876
Сын: С. Дворянская Терешка Петр Степанович
Мать ребёнка: Агриппина Николаевна
Рождение ребёнка
20.02.1880
Сын: Василий Степанович
Мать ребёнка: Агриппина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Николаевна
Смерть
Неизвестно