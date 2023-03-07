с. Дворянская Терешка Степан Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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с. Дворянская Терешка Степан Дмитриевич

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Место рождения

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.10.1873

Дочь: Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Агриппина Николаевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.06.1876

Сын: С. Дворянская Терешка Петр Степанович

Мать ребёнка: Агриппина Николаевна

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.02.1880

Сын: Василий Степанович

Мать ребёнка: Агриппина Николаевна

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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