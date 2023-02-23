Агриппина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1873

Дочь: Анастасия Степановна

Отец ребёнка: С. Дворянская Терешка Степан Дмитриевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.06.1876

Сын: С. Дворянская Терешка Петр Степанович

Отец ребёнка: С. Дворянская Терешка Степан Дмитриевич

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.02.1880

Сын: Василий Степанович

Отец ребёнка: С. Дворянская Терешка Степан Дмитриевич

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: С. Дворянская Терешка Степан Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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