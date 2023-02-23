Агриппина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1873
Дочь: Анастасия Степановна
Отец ребёнка: С. Дворянская Терешка Степан Дмитриевич
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.06.1876
Сын: С. Дворянская Терешка Петр Степанович
Отец ребёнка: С. Дворянская Терешка Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.02.1880
Сын: Василий Степанович
Отец ребёнка: С. Дворянская Терешка Степан Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно