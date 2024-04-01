Соснова (Иванова) Анна Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоснова (Иванова) Анна Павлова

Соснова (Иванова) Анна Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

09.03.1848

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Иванов Павел Елисеев

Мать: Иванова Агафья Михеева

Рождение ребёнка
08.10.1844

Сын: Соснов Филип Борисов

Отец ребёнка: Соснов Борис Филатов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соснов Борис Филатов

Смерть
09.03.1848
д. Правдина
22 года, горячка, солдатка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close