Соснова (Иванова) Анна Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смерти09.03.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Иванов Павел Елисеев
Мать: Иванова Агафья Михеева
Рождение ребёнка
08.10.1844
Сын: Соснов Филип Борисов
Отец ребёнка: Соснов Борис Филатов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соснов Борис Филатов
Смерть
09.03.1848
д. Правдина
22 года, горячка, солдатка