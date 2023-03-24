Глазер (Егудина) Ольга Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти19.05.1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Егудин Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1937
Сын: Егудин Валерий Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.10.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глазер Владимир Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глазер Владимир Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
19.05.1974