Глазер (Егудина) Ольга Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазер (Егудина) Ольга Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

19.05.1974

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

1937 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Егудин Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1937

Сын: Егудин Валерий Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глазер Владимир Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глазер Владимир Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазер Владимир Юрьевич

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
19.05.1974
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