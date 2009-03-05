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Глазер Владимир Юрьевич

Место рождения

Таллин, Ревельский уезд

Дата рождения

05.05.1918

Дата смерти

05.03.2009

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

1923 г.р.
1918 г.р.
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Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1918

Отец: Глазер Юрий Карлович

Мать: Глазер Александра Ефимовна

Таллин, Ревельский уезд
Место жительства
До 1935
х. Брод, Новотроицкая волость, Валдайский уезд, Новгородская губерния, Российская Империя
Образование
1936
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Образовательное учреждение: Институт водного транспорта Специальность: инженер-гидротехник В 1942 г. окончил обучение в г. Горький, куда эвакуировали институт.
Место жительства
До 1940
Кировский р-н., Мурманская обл., Российская Федерация, СССР
Рождение ребёнка
04.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глазер Ольга Ефимовна

Работа или профессия
С 06.04.1962 по 02.01.1974
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Начальник | Место работы: Енисейский технический участок Должность: Начальник
Работа или профессия
1978
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Прораб путевых работ | Место работы: Енисейский технический участок Должность: Прораб путевых работ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глазер Ольга Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глазер Ольга Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глазер Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глазер Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
05.03.2009
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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