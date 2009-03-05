Глазер Владимир Юрьевич
Место рождения
Дата рождения05.05.1918
Дата смерти05.03.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1918
Отец: Глазер Юрий Карлович
Место жительства
До 1935
х. Брод, Новотроицкая волость, Валдайский уезд, Новгородская губерния, Российская Империя
Образование
1936
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Образовательное учреждение: Институт водного транспорта Специальность: инженер-гидротехник В 1942 г. окончил обучение в г. Горький, куда эвакуировали институт.
Место жительства
До 1940
Кировский р-н., Мурманская обл., Российская Федерация, СССР
Рождение ребёнка
04.10.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глазер Ольга Ефимовна
Работа или профессия
С 06.04.1962 по 02.01.1974
Начальник | Место работы: Енисейский технический участок Должность: Начальник
Работа или профессия
1978
Прораб путевых работ | Место работы: Енисейский технический участок Должность: Прораб путевых работ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глазер Ольга Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глазер Ольга Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глазер Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глазер Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.03.2009