Зезюльчик Карпей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1879
Дата смерти1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1918
Сын: Зезюльчик Василий Карпович
Мать ребёнка: Зезюльчик Мария Романовна
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Зезюльчик Мария Романовна
Рождение ребёнка
27.08.1922
Дочь: Мария Карповна
Мать ребёнка: Зезюльчик Мария Романовна
Рождение ребёнка
19.02.1925
Мать ребёнка: Зезюльчик Мария Романовна
Рождение ребёнка
18.05.1928
Сын: Зезюльчик Николай Карпович
Мать ребёнка: Зезюльчик Мария Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1958