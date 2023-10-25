Зезюльчик Карпей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зезюльчик Карпей Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1879

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1918

Сын: Зезюльчик Василий Карпович

Мать ребёнка: Зезюльчик Мария Романовна

Новоалексеевка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Зезюльчик Иван Карпович

Мать ребёнка: Зезюльчик Мария Романовна

Рождение ребёнка
27.08.1922

Дочь: Мария Карповна

Мать ребёнка: Зезюльчик Мария Романовна

Новоалексеевка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.02.1925

Сын: Зезюльчик Яков Карпович

Мать ребёнка: Зезюльчик Мария Романовна

Новоалексеевка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.05.1928

Сын: Зезюльчик Николай Карпович

Мать ребёнка: Зезюльчик Мария Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зезюльчик Мария Романовна

Смерть
1958
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