Тимохина Дарья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти01.11.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Тимохин Александр Иванович
Мать: Тимохина ?
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Гурьянов Василий Петрович
Рождение ребёнка
21.10.1931
Сын: Гурьянов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Гурьянов Василий Петрович
Верхний Шкафт, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1935
Сын: Гурьянов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Гурьянов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Гурьянова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Гурьянов Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.11.1985