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Тимохина Дарья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

01.11.1985

Пол

Женский

Добавил:

ФГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Тимохин Александр Иванович

Мать: Тимохина ?

Рождение ребёнка
1930

Сын: Гурьянов Жорж Васильевич

Отец ребёнка: Гурьянов Василий Петрович

Рождение ребёнка
21.10.1931

Сын: Гурьянов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Гурьянов Василий Петрович

Верхний Шкафт, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Гурьянов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Гурьянов Василий Петрович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Гурьянова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Гурьянов Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурьянов Василий Петрович

Смерть
01.11.1985
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