Лохин Григорий Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: Лохин Данил Иванович
Мать: Лохина Ирина Ипполитовна
Бракосочетание
10.11.1897
Жена: Лохина Анна Антоновна
у обоих первый брак; жениху - 20; невесте - 19; отец жениха - умерший крестьянин Данила Иванович Лохин
Рождение ребёнка
21.03.1899
Дочь: Лохина Матрена Григорьевна
Мать ребёнка: Лохина Анна Антоновна
Рождение ребёнка
11.11.1904
Дочь: Лохина Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Лохина Анна Антоновна
Рождение ребёнка
20.04.1907
Дочь: Лохина Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Лохина Анна Антоновна
Рождение ребёнка
05.06.1908
Дочь: Лохина Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Лохина Анна Антоновна
Рождение ребёнка
05.06.1908
Мать ребёнка: Лохина Анна Антоновна
Рождение ребёнка
25.07.1909
Сын: Лохин Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Лохина Анна Антоновна
Рождение ребёнка
22.05.1912
Дочь: Лохина Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Лохина Анна Антоновна
Рождение ребёнка
19.12.1914
Дочь: Лохина Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Лохина Анна Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лохина Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Лохина Анна Антоновна
Смерть
Неизвестно