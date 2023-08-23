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Лохин Григорий Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Лохин Данил Иванович

Мать: Лохина Ирина Ипполитовна

Бракосочетание
10.11.1897

Жена: Лохина Анна Антоновна

у обоих первый брак; жениху - 20; невесте - 19; отец жениха - умерший крестьянин Данила Иванович Лохин
Рождение ребёнка
21.03.1899

Дочь: Лохина Матрена Григорьевна

Мать ребёнка: Лохина Анна Антоновна

Рождение ребёнка
11.11.1904

Дочь: Лохина Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Лохина Анна Антоновна

Рождение ребёнка
20.04.1907

Дочь: Лохина Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Лохина Анна Антоновна

Рождение ребёнка
05.06.1908

Дочь: Лохина Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Лохина Анна Антоновна

Рождение ребёнка
05.06.1908

Сын: Лохин Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Лохина Анна Антоновна

Рождение ребёнка
25.07.1909

Сын: Лохин Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Лохина Анна Антоновна

Рождение ребёнка
22.05.1912

Дочь: Лохина Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Лохина Анна Антоновна

Рождение ребёнка
19.12.1914

Дочь: Лохина Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Лохина Анна Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лохина Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Лохина Анна Антоновна

Смерть
Неизвестно
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