? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Бикина Евдокия Михеева

Отец ребёнка: Архипов (архипушкин) Михей

сельцо Костенёво Кумовской волости Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Архипов Иван Михеев

Отец ребёнка: Архипов (архипушкин) Михей

д.Костенёво Калужской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close