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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Бикина Евдокия Михеева
Отец ребёнка: Архипов (архипушкин) Михей
сельцо Костенёво Кумовской волости Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1892
Сын: Архипов Иван Михеев
Отец ребёнка: Архипов (архипушкин) Михей
д.Костенёво Калужской губ.