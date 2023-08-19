Огурцова (Протитенко) Клавдия Егоровна
Место рождения
Дата рождения25.12.1909
Дата смерти27.11.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1931
Сын: Огурцов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Огурцов Василий Савельевич
Рождение ребёнка
12.06.1937
Дочь: Лебедь Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Огурцов Василий Савельевич
Рождение ребёнка
05.11.1939
Сын: Огурцов Борис
Отец ребёнка: Огурцов Василий Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Огурцов Василий Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.11.1992