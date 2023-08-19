Огурцова (Протитенко) Клавдия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огурцова (Протитенко) Клавдия Егоровна

Место рождения

Шумейка, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

25.12.1909

Дата смерти

27.11.1992

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Шумейка, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
07.05.1931

Сын: Огурцов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Огурцов Василий Савельевич

Рождение ребёнка
12.06.1937

Дочь: Лебедь Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Огурцов Василий Савельевич

Рождение ребёнка
05.11.1939

Сын: Огурцов Борис

Отец ребёнка: Огурцов Василий Савельевич

Шумейка, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Огурцов Василий Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огурцов Василий Савельевич

Смерть
27.11.1992
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