Хасхачих Христофор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасхачих Христофор Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Пол

Мужской

Отец

Около 1827 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Хасхачих Дмитрий Сотирович

Мать: не указана

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