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(Posti) Catharina

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Место рождения

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1782 г.р.

Мать

Около 1783 г.р.

Муж

1829 г.р.

Дети

1852 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Posti Anders (Андрус Яковлев)

Мать: Анна (Аника Карлова)

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
07.01.1851

Муж: Ärttö Michel Esaiassohn

Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.09.1852

Дочь: Anna

Отец ребёнка: Ärttö Michel Esaiassohn

Артюшкино, Бегуницкая волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно
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