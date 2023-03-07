(Posti) Catharina
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Posti Anders (Андрус Яковлев)
Мать: Анна (Аника Карлова)
Бракосочетание
07.01.1851
Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.09.1852
Дочь: Anna
Отец ребёнка: Ärttö Michel Esaiassohn
Артюшкино, Бегуницкая волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно