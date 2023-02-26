Ксения Фролова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Фролова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1835

Дочь: Анна ст

Отец ребёнка: Гаврила (Николаев)

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1838

Дочь: Анна Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила (Николаев)

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1845

Дочь: Мария Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила (Николаев)

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврила (Николаев)

Смерть
Неизвестно
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