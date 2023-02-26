Ксения Фролова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1835
Дочь: Анна ст
Отец ребёнка: Гаврила (Николаев)
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1838
Дочь: Анна Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила (Николаев)
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1845
Дочь: Мария Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила (Николаев)
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврила (Николаев)
Смерть
Неизвестно