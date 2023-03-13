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Мокшанцева Марфа Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Мокшанцевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Мокшанцевъ Василий

Рождение ребёнка
1769

Сын: Мокшанцевъ Николай

Отец ребёнка: Мокшанцевъ Василий

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Мокшанцевъ Василий

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Мокшанцевъ Василий

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Мокшанцевъ Василий

Рождение ребёнка
1779

Сын: Мокшанцевъ Ерофей

Отец ребёнка: Мокшанцевъ Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокшанцевъ Василий

Смерть
1790
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
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