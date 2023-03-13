Мокшанцева Марфа Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Мокшанцевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Мокшанцевъ Василий
Рождение ребёнка
1769
Сын: Мокшанцевъ Николай
Отец ребёнка: Мокшанцевъ Василий
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Мокшанцевъ Василий
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Мокшанцевъ Василий
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Мокшанцевъ Василий
Рождение ребёнка
1779
Сын: Мокшанцевъ Ерофей
Отец ребёнка: Мокшанцевъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мокшанцевъ Василий
Смерть
1790
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан