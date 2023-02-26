Ефимий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Тихон Ефимов
Мать ребёнка: ?
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1822
Сын: Сергей Ефимов
Мать ребёнка: ?
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1850
Сын: Иосиф Ефимов
Мать ребёнка: ?
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно