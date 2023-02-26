Ефимий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимий

Ефимий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Тихон Ефимов

Мать ребёнка: ?

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1822

Сын: Сергей Ефимов

Мать ребёнка: ?

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1850

Сын: Иосиф Ефимов

Мать ребёнка: ?

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close