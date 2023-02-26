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Пётр Никитин

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Место рождения

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.11.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1824

Отец: Никита Никитин

Мать: Евдокия Максимова

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1853

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Параскева Михайлова

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Михайлова

Смерть
Неизвестно
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