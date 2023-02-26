Пётр Никитин
Место рожденияд.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения26.11.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1824
Отец: Никита Никитин
Мать: Евдокия Максимова
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1853
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Параскева Михайлова
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Михайлова
Смерть
Неизвестно