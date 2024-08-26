Булатова Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Булатова) Акилина Степановна
Отец ребёнка: Булатов Степан Антипович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Булатова) Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Булатов Степан Антипович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Булатова) Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Булатов Степан Антипович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Булатов Степан Антипович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Булатова) Мария Степановна
Отец ребёнка: Булатов Степан Антипович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Булатова) Марфа Степановна
Отец ребёнка: Булатов Степан Антипович
Смерть
Неизвестно