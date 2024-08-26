Булатова Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Степан Антипович

Место жительства
Неизвестно
Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Булатова) Акилина Степановна

Отец ребёнка: Булатов Степан Антипович

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Булатова) Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Булатов Степан Антипович

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Булатова) Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Булатов Степан Антипович

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Булатов Иван Степанович

Отец ребёнка: Булатов Степан Антипович

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Булатова) Мария Степановна

Отец ребёнка: Булатов Степан Антипович

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Булатова) Марфа Степановна

Отец ребёнка: Булатов Степан Антипович

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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