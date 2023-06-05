Максин Ефим Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Максин Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 22.03.1814
Мать ребёнка: Максина Варвара Савельевна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Максина Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Максина Варвара Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно