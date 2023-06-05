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Максин Ефим Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Максин Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 22.03.1814

Сын: Максин Гавриил Ефимович

Мать ребёнка: Максина Варвара Савельевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Максина Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: Максина Варвара Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максина Варвара Савельевна

Смерть
Неизвестно
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