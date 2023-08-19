Сочнёв Пётр Данилович
Место рождения
Дата рождения02.01.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1875 ст.
Отец: Сочнёв Даниил Кузьмич
Мать: Сочнёва Дарья Титовна
Рождение ребёнка
16.11.1898 ст.
Мать ребёнка: Сочнёва Анастасия Георгиевна
Рождение ребёнка
25.11.1901 ст.
Дочь: Сочнёва Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Сочнёва Анастасия Георгиевна
Рождение ребёнка
21.08.1912 ст.
Дочь: Сочнёва Наталья Петровна
Мать ребёнка: Сочнёва Анастасия Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно