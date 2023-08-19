Сочнёв Пётр Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сочнёв Пётр Данилович

Место рождения

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

02.01.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1875 ст.

Отец: Сочнёв Даниил Кузьмич

Мать: Сочнёва Дарья Титовна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.11.1898 ст.

Сын: Сочнёв Михаил Петрович

Мать ребёнка: Сочнёва Анастасия Георгиевна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.11.1901 ст.

Дочь: Сочнёва Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Сочнёва Анастасия Георгиевна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.08.1912 ст.

Дочь: Сочнёва Наталья Петровна

Мать ребёнка: Сочнёва Анастасия Георгиевна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сочнёва Анастасия Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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