Сонкин Трофим Андреевич
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Максимовна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Анна Трофимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Феодосья Трофимовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
1885
Смерть
1885