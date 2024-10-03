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Сонкин Трофим Андреевич

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

1885

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1836 г.р.
1835 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Максимовна

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Анна Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Феодосья Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1885

Жена: Гераскина Устинья Петровна

Смерть
1885

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