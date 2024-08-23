Крайнова (Гапшина) Дарья Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смерти03.05.1915
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Гапшин Георгий Анисимович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
18.02.1853
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
15.02.1856
Сын: Крайнов Никифор Николаевич
Отец ребёнка: Крайнов Николай Никитич
Рождение ребёнка
21.05.1858
Отец ребёнка: Крайнов Николай Никитич
Рождение ребёнка
09.07.1860
Дочь: (Крайнова) Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Крайнов Николай Никитич
Рождение ребёнка
30.05.1862
Сын: Крайнов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Крайнов Николай Никитич
Рождение ребёнка
Около ?.02.1864
Отец ребёнка: Крайнов Николай Никитич
Рождение ребёнка
01.11.1865
Дочь: (Крайнова) Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Крайнов Николай Никитич
Рождение ребёнка
13.11.1867
Дочь: Ибряимова (Крайнова) Степанида Николаевна
Отец ребёнка: Крайнов Николай Никитич
Рождение ребёнка
20.05.1870
Отец ребёнка: Крайнов Николай Никитич
Рождение ребёнка
25.06.1875
Дочь: (Крайнова) Агриппина Николаевна
Отец ребёнка: Крайнов Николай Никитич
Смерть
03.05.1915
Похороны
04.05.1915