Крайнова (Гапшина) Дарья Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайнова (Гапшина) Дарья Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

03.05.1915

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Гапшин Георгий Анисимович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
18.02.1853

Муж: Крайнов Николай Никитич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
15.02.1856

Сын: Крайнов Никифор Николаевич

Отец ребёнка: Крайнов Николай Никитич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.05.1858

Сын: Крайнов Федот Николаевич

Отец ребёнка: Крайнов Николай Никитич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.07.1860

Дочь: (Крайнова) Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Крайнов Николай Никитич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.05.1862

Сын: Крайнов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Крайнов Николай Никитич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около ?.02.1864

Сын: Крайнов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Крайнов Николай Никитич

Рождение ребёнка
01.11.1865

Дочь: (Крайнова) Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Крайнов Николай Никитич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.11.1867

Дочь: Ибряимова (Крайнова) Степанида Николаевна

Отец ребёнка: Крайнов Николай Никитич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.05.1870

Сын: Крайнов Семён Николаевич

Отец ребёнка: Крайнов Николай Никитич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.06.1875

Дочь: (Крайнова) Агриппина Николаевна

Отец ребёнка: Крайнов Николай Никитич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
03.05.1915
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Похороны
04.05.1915
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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