Стефан Устинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефан Устинов

Стефан Устинов

avatar

Место рождения

д.Солодкая ( Старина под Липой ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.04.1915

Дата смерти

18.09.1915

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1915

Отец: Устин Алексеев

Мать: Анна (Игнатова)

д.Солодкая ( Старина под Липой ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.09.1915
Старина Под Липкой, Семеновская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close