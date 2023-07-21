Гайниева (Абулханова) Галина
Место рожденияКазахстан
Дата рождения10.05.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1968
Отец: Абулханов Гумер
Мать: Абулханова Евдокия
Казахстан
Рождение ребёнка
13.09.1993
Сын: Гайниев Артур
Отец ребёнка: Гайниев Амур
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
Неизвестно
Муж: Гайниев Амур
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гайниев Амур