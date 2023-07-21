Гайниева (Абулханова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайниева (Абулханова) Галина

Место рождения

Казахстан

Дата рождения

10.05.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1968

Отец: Абулханов Гумер

Мать: Абулханова Евдокия

Казахстан
Рождение ребёнка
13.09.1993

Сын: Гайниев Артур

Отец ребёнка: Гайниев Амур

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
Неизвестно

Муж: Гайниев Амур

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайниев Амур

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