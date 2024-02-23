Людвик Станислав Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1932
Дата смерти25.06.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1932
Рождение ребёнка
27.03.1957
Сын: Людвик Александр Станиславович
Мать ребёнка: Людвик (Маркохай) Кира Антонова
Рождение ребёнка
30.10.1961
Дочь: Пересадченко (Людвик) Елизавета Станиславовна
Мать ребёнка: Людвик (Маркохай) Кира Антонова
Смерть
25.06.1979