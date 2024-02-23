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Людвик Станислав Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1932

Дата смерти

25.06.1979

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1932

Отец: Людвик Иосиф Францевич

Мать: Кульчевская Юзефа Владимировна

Рождение ребёнка
27.03.1957

Сын: Людвик Александр Станиславович

Мать ребёнка: Людвик (Маркохай) Кира Антонова

Рождение ребёнка
30.10.1961

Дочь: Пересадченко (Людвик) Елизавета Станиславовна

Мать ребёнка: Людвик (Маркохай) Кира Антонова

Смерть
25.06.1979

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