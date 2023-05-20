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Рыжакова ? Сергеевна
Рыжакова ? Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1908
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Рыжаков Сергей Иванович
Около 1867 г.р.
Мать
Рыжакова ?
Около 1870 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец:
Рыжаков Сергей Иванович
Мать:
Рыжакова ?
Смерть
Неизвестно
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