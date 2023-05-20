Рыжакова ? Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжакова ? Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1867 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ФГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Рыжаков Сергей Иванович

Мать: Рыжакова ?

Смерть
Неизвестно
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