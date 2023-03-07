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Бусарева Татьяна

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Место рождения

Хмелёвка, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1749

Дата смерти

30.09.1807

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Иванъ

Мать: Василиса Естифеева

Хмелёвка, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Бусаревъ Иванъ

Отец ребёнка: Бусаревъ Иванъ

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Бусаревъ Никита

Отец ребёнка: Бусаревъ Иванъ

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Бусаревъ Миронъ

Отец ребёнка: Бусаревъ Иванъ

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бусаревъ Иванъ

Смерть
30.09.1807
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