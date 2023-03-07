Бусарева Татьяна
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смерти30.09.1807
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Иванъ
Мать: Василиса Естифеева
Рождение ребёнка
1771
Сын: Бусаревъ Иванъ
Отец ребёнка: Бусаревъ Иванъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Бусаревъ Никита
Отец ребёнка: Бусаревъ Иванъ
Рождение ребёнка
1783
Сын: Бусаревъ Миронъ
Отец ребёнка: Бусаревъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бусаревъ Иванъ
Смерть
30.09.1807