Меркушева Фёкла Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушева Фёкла Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Меркушев Степан Петрович

Отец ребёнка: Меркушев Пётр Лаврентивич

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1760

Сын: Меркушев Петрович

Отец ребёнка: Меркушев Пётр Лаврентивич

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркушев Пётр Лаврентивич

Место жительства
Неизвестно
Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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