Антипьев Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипьев Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипьев Дмитрий Максимович

Мать ребёнка: Антипьева Бурятка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипьева Аненподист Максимович

Мать ребёнка: Антипьева Бурятка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипьев Николай Максимович

Мать ребёнка: Антипьева Бурятка

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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