Лобанова (Терпигорьева) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова (Терпигорьева) Александра Александровна

Место рождения

Иванниково, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

24.01.1951

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1951

Отец: Терпигорьев Александр Николаевич

Мать: Терпигорьева Александра Осиповна

Иванниково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.10.1976

Дочь: Лобанова Любовь Леонидовна

Отец ребёнка: Лобанов Леонид

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
11.10.1978

Сын: Лобанов Сергей Леонидович

Отец ребёнка: Лобанов Леонид

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
19.08.1987

Сын: Лобанов Павел Леонидович

Отец ребёнка: Лобанов Леонид

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Леонид

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