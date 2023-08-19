Лобанова (Терпигорьева) Александра Александровна
Место рождения
Дата рождения24.01.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1951
Рождение ребёнка
15.10.1976
Дочь: Лобанова Любовь Леонидовна
Отец ребёнка: Лобанов Леонид
Рождение ребёнка
11.10.1978
Сын: Лобанов Сергей Леонидович
Отец ребёнка: Лобанов Леонид
Рождение ребёнка
19.08.1987
Отец ребёнка: Лобанов Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лобанов Леонид