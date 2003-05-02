Королëв Григорий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоролëв Григорий Степанович

Королëв Григорий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1946

Дата смерти

02.05.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
02.05.2003
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close