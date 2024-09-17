Шайдурова Агрипина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Отец ребёнка: Шайдуров Георгий (Егор) Григорьевич
Дочь: Шайдурова Евдокия Георгиевна
Отец ребёнка: Шайдуров Георгий (Егор) Григорьевич
Дочь: Шайдурова Анастасия Георгиевна
Отец ребёнка: Шайдуров Георгий (Егор) Григорьевич
Дочь: Шайдурова Марфа Георгиевна
Отец ребёнка: Шайдуров Георгий (Егор) Григорьевич
Дочь: Шайдурова Антонида Георгиевна
Отец ребёнка: Шайдуров Георгий (Егор) Григорьевич
Сын: Шайдуров Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Шайдуров Георгий (Егор) Григорьевич
Дочь: Шайдурова Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Шайдуров Георгий (Егор) Григорьевич
Дочь: Шайдурова Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Шайдуров Георгий (Егор) Григорьевич
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шайдуров Георгий (Егор) Григорьевич