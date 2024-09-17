Шайдурова Агрипина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдурова Агрипина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1893

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шайдуров Георгий (Егор) Григорьевич

Рождение ребёнка
27.04.1912

Сын: Шайдуров Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Шайдуров Георгий (Егор) Григорьевич

Михайловка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZJ-LKD1?i=711&cat=827178
Рождение ребёнка
25.06.1913

Дочь: Шайдурова Евдокия Георгиевна

Отец ребёнка: Шайдуров Георгий (Егор) Григорьевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZJ-LV1C?i=779&cat=827178
Рождение ребёнка
28.06.1914

Дочь: Шайдурова Анастасия Георгиевна

Отец ребёнка: Шайдуров Георгий (Егор) Григорьевич

Рождение ребёнка
18.08.1917

Дочь: Шайдурова Марфа Георгиевна

Отец ребёнка: Шайдуров Георгий (Егор) Григорьевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZJ-LK9Z?i=103&cat=827178 04.01.1950 получено св-во о рождении
Рождение ребёнка
06.06.1921

Дочь: Шайдурова Антонида Георгиевна

Отец ребёнка: Шайдуров Георгий (Егор) Григорьевич

Из автобиографии Шайдурова И.Г.
Рождение ребёнка
23.07.1923

Сын: Шайдуров Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Шайдуров Георгий (Егор) Григорьевич

Из автобиографии Шайдурова Ивана Георгиевича
Рождение ребёнка
21.02.1930

Дочь: Шайдурова Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Шайдуров Георгий (Егор) Григорьевич

Из автобиографии Шайдурова Ивана Георгиевича Находится на его иждивении 17.08.1948
Рождение ребёнка
06.11.1931

Дочь: Шайдурова Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Шайдуров Георгий (Егор) Григорьевич

Из автобиографии Шайдурова Ивана Георгиевича Находится на его иждивении 17.08.1948
Рождение ребёнка
10.10.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шайдуров Георгий (Егор) Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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