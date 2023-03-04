Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Матрена
Матрена
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1833
Дата смерти
После 1834
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
(Вшивцева) Елена Семёнова
1812 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать:
Елена Семёнова
Смерть
После 1834
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия