Соловьёв Иван Аполлонович
Место рождения
Дата рождения24.02.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1889 ст.
Бракосочетание
07.02.1910 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.09.1912 ст.
Мать ребёнка: Соловьёва Анна Васильевна
Рождение ребёнка
22.06.1914 ст.
Дочь: Соловьёва Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Соловьёва Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно