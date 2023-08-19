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Соловьёв Иван Аполлонович

Место рождения

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

24.02.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1889 ст.

Отец: Соловьёв Аполлон Ефимович

Мать: Соловьёва Агриппина Ивановна

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
07.02.1910 ст.

Жена: Соловьёва Анна Васильевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.09.1912 ст.

Сын: Соловьёв Иван Иванович

Мать ребёнка: Соловьёва Анна Васильевна

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1914 ст.

Дочь: Соловьёва Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Соловьёва Анна Васильевна

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Смерть
Неизвестно
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