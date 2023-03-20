Синайко Моисей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Синайко Вульф
Мать: Фаня
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синайко Сара
Харьков, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синайко Сара
Работа или профессия
Неизвестно
кладовщик
Смерть
Неизвестно