Синайко Моисей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синайко Моисей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1873 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Синайко Вульф

Мать: Фаня

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синайко Сара

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синайко Сара

Работа или профессия
Неизвестно
кладовщик
Смерть
Неизвестно
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