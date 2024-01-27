Самодурова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самодурова Екатерина

Место рождения

Россия

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1852

Сын: Самадуров Samaduroff Павел Pavel Ионович Eyonich

Отец ребёнка: Самадуров Samaduroff Ион Иванович

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анисья Ионовна

Отец ребёнка: Самадуров Samaduroff Ион Иванович

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Дарья Ионовна

Отец ребёнка: Самадуров Samaduroff Ион Иванович

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Самадуров Samaduroff Иван Ионыч

Отец ребёнка: Самадуров Samaduroff Ион Иванович

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1869

Сын: Самадуров Samaduroff Василий Ионыч

Отец ребёнка: Самадуров Samaduroff Ион Иванович

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Смерть
Неизвестно
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