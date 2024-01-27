Самодурова Екатерина
Место рожденияРоссия
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852
Сын: Самадуров Samaduroff Павел Pavel Ионович Eyonich
Отец ребёнка: Самадуров Samaduroff Ион Иванович
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анисья Ионовна
Отец ребёнка: Самадуров Samaduroff Ион Иванович
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Дарья Ионовна
Отец ребёнка: Самадуров Samaduroff Ион Иванович
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1867
Сын: Самадуров Samaduroff Иван Ионыч
Отец ребёнка: Самадуров Samaduroff Ион Иванович
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1869
Сын: Самадуров Samaduroff Василий Ионыч
Отец ребёнка: Самадуров Samaduroff Ион Иванович
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Смерть
Неизвестно