Сидоров Кирилл Константинович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сидоров Константин Трофимович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Сидоров Прохор Кириллович
Мать ребёнка: Сидорова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Сидорова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Сидорова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорова Марина Кирилловна
Мать ребёнка: Сидорова Мария Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сидорова Мария Фёдоровна