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Сидоров Кирилл Константинович

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сидоров Константин Трофимович

Мать: не указана

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1810

Сын: Сидоров Прохор Кириллович

Мать ребёнка: Сидорова Мария Фёдоровна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1814

Сын: Сидоров Егор Кириллович

Мать ребёнка: Сидорова Мария Фёдоровна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Сидоров Ион Кириллович

Мать ребёнка: Сидорова Мария Фёдоровна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорова Марина Кирилловна

Мать ребёнка: Сидорова Мария Фёдоровна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова Мария Фёдоровна

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