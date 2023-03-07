Безруков (Куликов) Федор Маркелович
Место рождения
Дата рождения13.09.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1871
Рождение ребёнка
16.10.1896
Дочь: Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Безрукова Прасковья Аверьянова
Бракосочетание
21.?.1896
Рождение ребёнка
15.07.1899
Мать ребёнка: Безрукова Прасковья Аверьянова
Рождение ребёнка
06.01.1902
Дочь: Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Безрукова Прасковья Аверьянова
Рождение ребёнка
04.03.1904
Дочь: Матрена Федоровна
Мать ребёнка: Безрукова Прасковья Аверьянова
Бракосочетание
06.?.1905
Жена: Безрукова Васса Челош...
Смерть
Неизвестно