Безруков (Куликов) Федор Маркелович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безруков (Куликов) Федор Маркелович

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

13.09.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1871

Отец: Безруков Маркелл Васильевич

Мать: Безрукова Матрена Макарова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.10.1896

Дочь: Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Безрукова Прасковья Аверьянова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
21.?.1896

Жена: Безрукова Прасковья Аверьянова

Рождение ребёнка
15.07.1899

Сын: Безруков Илья Федорович

Мать ребёнка: Безрукова Прасковья Аверьянова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.01.1902

Дочь: Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Безрукова Прасковья Аверьянова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.03.1904

Дочь: Матрена Федоровна

Мать ребёнка: Безрукова Прасковья Аверьянова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
06.?.1905

Жена: Безрукова Васса Челош...

Смерть
Неизвестно
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