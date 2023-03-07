Безрукова Прасковья Аверьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безрукова Прасковья Аверьянова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

18.10.1873

Дата смерти

14.04.1904

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1873

Отец: Аверьянов Илья Аверьянович

Мать: Аверьянова Татьяна Харитоновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.10.1896

Дочь: Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Безруков (куликов) Федор Маркелович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
21.?.1896

Муж: Безруков (куликов) Федор Маркелович

Рождение ребёнка
15.07.1899

Сын: Безруков Илья Федорович

Отец ребёнка: Безруков (куликов) Федор Маркелович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.01.1902

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Безруков (куликов) Федор Маркелович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.03.1904

Дочь: Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Безруков (куликов) Федор Маркелович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
14.04.1904
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Причина смерти: от чахотки
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