Безрукова Прасковья Аверьянова
Место рождения
Дата рождения18.10.1873
Дата смерти14.04.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1873
Рождение ребёнка
16.10.1896
Дочь: Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Безруков (куликов) Федор Маркелович
Бракосочетание
21.?.1896
Рождение ребёнка
15.07.1899
Отец ребёнка: Безруков (куликов) Федор Маркелович
Рождение ребёнка
06.01.1902
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Безруков (куликов) Федор Маркелович
Рождение ребёнка
04.03.1904
Дочь: Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Безруков (куликов) Федор Маркелович
Смерть
14.04.1904
Причина смерти: от чахотки