Петрова Гликерия Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Петров Герасим Титов
Отец ребёнка: Петров Тит Ермолаев
Рождение ребёнка
1831
Сын: Петров Дмитрий Титов
Отец ребёнка: Петров Тит Ермолаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Тит Ермолаев
Смерть
Неизвестно