Петрова Гликерия Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Гликерия Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Петров Герасим Титов

Отец ребёнка: Петров Тит Ермолаев

Рождение ребёнка
1831

Сын: Петров Дмитрий Титов

Отец ребёнка: Петров Тит Ермолаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Тит Ермолаев

Смерть
Неизвестно
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