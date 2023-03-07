Сударикова (Рожнова) Екатерина Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сударикова (Рожнова) Екатерина Фоминична

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Место рождения

Прокшино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Прокшино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
30.10.1898

Муж: Судариков Василий Иванович

Нармочь, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
д. Нармочь, Владимирская губерния, Меленковский уезд (существовал с 1778 по 1926) приход:Предтеченская церковь. Церковь Усекновения Главы св. Иоанна Предтечи в деревне Нармочь
Рождение ребёнка
06.04.1900

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Судариков Василий Иванович

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.09.1904 ст.

Дочь: Вера Васильевна

Отец ребёнка: Судариков Василий Иванович

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
восприемники: Ефросинья Васильевна Сударикова
Рождение ребёнка
27.12.1906 ст.

Сын: Судариков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Судариков Василий Иванович

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
восприемники: Андрей Иванович Судариков и Ефросинья Васильевна Сударикова
Рождение ребёнка
1907

Сын: Судариков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Судариков Василий Иванович

Нармочь, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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