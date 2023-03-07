Сударикова (Рожнова) Екатерина Фоминична
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1898
д. Нармочь, Владимирская губерния, Меленковский уезд (существовал с 1778 по 1926) приход:Предтеченская церковь. Церковь Усекновения Главы св. Иоанна Предтечи в деревне Нармочь
Рождение ребёнка
06.04.1900
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Судариков Василий Иванович
Рождение ребёнка
14.09.1904 ст.
Дочь: Вера Васильевна
Отец ребёнка: Судариков Василий Иванович
восприемники: Ефросинья Васильевна Сударикова
Рождение ребёнка
27.12.1906 ст.
Сын: Судариков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Судариков Василий Иванович
восприемники: Андрей Иванович Судариков и Ефросинья Васильевна Сударикова
Рождение ребёнка
1907
Сын: Судариков Иван Васильевич
Отец ребёнка: Судариков Василий Иванович
Смерть
Неизвестно