Педан Мария Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Педан Мария Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1872 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1892

Сын: Педан Матвей Иванович

Отец ребёнка: Педан Иван Иванович

Рождение ребёнка
18.06.1899

Сын: Педан Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Педан Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Педан Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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