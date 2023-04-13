Педан Мария Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1892
Отец ребёнка: Педан Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.06.1899
Отец ребёнка: Педан Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Педан Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно