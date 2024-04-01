Петухов Гавриил Дьячек Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетухов Гавриил Дьячек Алексеев

Петухов Гавриил Дьячек Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1756 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Татьяна Гаврилова

Мать ребёнка: Петухова Марианна Терентьева

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Петухов Макарий Гаврилов

Мать ребёнка: Петухова Марианна Терентьева

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Петухов Филип Гаврилов

Мать ребёнка: Петухова Марианна Терентьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Марианна Терентьева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close