Петухов Гавриил Дьячек Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Татьяна Гаврилова
Мать ребёнка: Петухова Марианна Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1775
Мать ребёнка: Петухова Марианна Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1777
Мать ребёнка: Петухова Марианна Терентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно