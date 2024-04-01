Петухова (Долгушина) Марианна Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Долгушина) Марианна Терентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Долгушин Терентий Крест. С. Ильинского

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Татьяна Гаврилова

Отец ребёнка: Петухов Гавриил Дьячек Алексеев

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Петухов Макарий Гаврилов

Отец ребёнка: Петухов Гавриил Дьячек Алексеев

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Петухов Филип Гаврилов

Отец ребёнка: Петухов Гавриил Дьячек Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Гавриил Дьячек Алексеев

Смерть
Неизвестно
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