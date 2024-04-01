Петухова (Долгушина) Марианна Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: Долгушин Терентий Крест. С. Ильинского
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Татьяна Гаврилова
Отец ребёнка: Петухов Гавриил Дьячек Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1775
Отец ребёнка: Петухов Гавриил Дьячек Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1777
Отец ребёнка: Петухов Гавриил Дьячек Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно