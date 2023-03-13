Кулешова Лукерья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулешова Лукерья Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

05.11.1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Кулешовъ Никифоръ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Чижова Дарья

Отец ребёнка: Кулешовъ Никифоръ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Кулешовъ Никифоръ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Кулешовъ Петръ

Отец ребёнка: Кулешовъ Никифоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулешовъ Никифоръ

Смерть
05.11.1787
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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