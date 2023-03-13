Кулешова Лукерья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смерти05.11.1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Кулешовъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Чижова Дарья
Отец ребёнка: Кулешовъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Кулешовъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1748
Сын: Кулешовъ Петръ
Отец ребёнка: Кулешовъ Никифоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулешовъ Никифоръ
Смерть
05.11.1787
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан