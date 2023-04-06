Колчина Тамара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчина Тамара Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1938

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1938

Отец: Колчин Петр Николаевич

Мать: Зоя

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубин Андрей

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1981
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