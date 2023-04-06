Колчина Тамара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1938
Дата смерти1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1938
Отец: Колчин Петр Николаевич
Мать: Зоя
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трубин Андрей
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
1981